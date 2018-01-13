В Пхеньяне предложили Сеулу провести переговоры по поводу визита артистов из КНДР

Власти Северной Кореи предложили провести переговоры на рабочем уровне с Южной Кореей 15 января, чтобы обсудить вопрос приезда в страну артистов из КНДР на время зимней Олимпиады.