В Пхеньяне предложили Сеулу провести переговоры по поводу визита артистов из КНДР

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Власти Северной Кореи предложили провести переговоры на рабочем уровне с Южной Кореей 15 января, чтобы обсудить вопрос приезда в страну артистов из КНДР на время зимней Олимпиады.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителей южнокорейского Министерства по делам национального объединения.

Отмечается, что Пхеньян направил Сеулу письмо с соответствующим предложением. 

Ранее стало известно, что сборные КНДР и Южной Кореи могут выступить объединённой командой в соревнованиях по бобслею и хоккею на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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