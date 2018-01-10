В КНДР назвали важной задачей улучшение отношений с Южной Кореей

Важной задачей в 2018 году является улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей. Об этом заявил северокорейский посол в России Ким Хен Джун.

«Очень важной задачей является улучшение отношений между Севером и Югом», — приводит РИА Новости его слова.

Он подчеркнул, что в 2018 году в Северной Корее большой праздник — 70-летие основания республики.

«Для Южной Кореи это тоже знаменательный год — они принимают зимнюю Олимпиаду. Поэтому этот год знаменателен как для Севера, так и для Юга», — добавил дипломат.

Он также отметил, что ситуация на Корейском полуострове остаётся напряженной.

«Если не снять такую напряжённость, то мы не сможем совместно встретить праздники и не сможем добиться согласия между нами», — сказал он.

По итогам встречи 9 января представители двух стран приняли решение восстановить диалог в разных областях и договорились о приезде северокорейской команды на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.