В КНДР назвали важной задачей улучшение отношений с Южной Кореей
«Очень важной задачей является улучшение отношений между Севером и Югом», — приводит РИА Новости его слова.
Он подчеркнул, что в 2018 году в Северной Корее большой праздник — 70-летие основания республики.
«Для Южной Кореи это тоже знаменательный год — они принимают зимнюю Олимпиаду. Поэтому этот год знаменателен как для Севера, так и для Юга», — добавил дипломат.
Он также отметил, что ситуация на Корейском полуострове остаётся напряженной.
«Если не снять такую напряжённость, то мы не сможем совместно встретить праздники и не сможем добиться согласия между нами», — сказал он.
По итогам встречи 9 января представители двух стран приняли решение восстановить диалог в разных областях и договорились о приезде северокорейской команды на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.