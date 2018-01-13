Хейли призвала мировое сообщество поддержать решение США по Ирану

Соединённые Штаты ожидают поддержки со стороны мирового сообщества в противостоянии «опасного и дестабилизирующего поведения» Ирана, заявила постпред США при ООН Никки Хейли на фоне решения Вашингтона по иранской ядерной сделке.

«В ООН мы с нетерпением ожидаем нового международного сотрудничества для усиления действий против иранской ракетной активности, ужесточения эмбарго на поставки оружия, которое Иран нарушает, расправы над иранским спонсорством терроризма и освещения нарушения прав человека в Иране», — говорится в заявлении дипломата.

При этом она добавила, что «ядерная сделка препятствует миру», а Иран должен прекратить всевозможные «нарушения международных норм и резолюций ООН».

Ранее власти ЕС сообщили о намерении оценить последствия заявления США по иранской ядерной сделке.

США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц. При этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.