В Турции арестован ещё один подозреваемый в причастности к убийству посла Карлова

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Ещё один подозреваемый в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова арестован. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление полиции Анкары.

Сообщается, что решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован.

По данным агентства, ему предъявлены обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства».

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы Турции арестовали подозреваемого в причастности к убийству посла России.

В конце декабря суд арестовал организатора выставки, на которой убили Карлова.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

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