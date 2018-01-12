В Турции арестован ещё один подозреваемый в причастности к убийству посла Карлова
Ещё один подозреваемый в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова арестован. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление полиции Анкары.
Сообщается, что решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован.
По данным агентства, ему предъявлены обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства».
Накануне сообщалось, что правоохранительные органы Турции арестовали подозреваемого в причастности к убийству посла России.
В конце декабря суд арестовал организатора выставки, на которой убили Карлова.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.
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