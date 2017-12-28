СМИ: Суд в Турции арестовал организатора выставки, на которой убили посла Карлова

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Турецкий суд принял решение арестовать организатора выставки, на которой убили посла России Андрея Карлова, — Мустафу Тимура Озкана.

Об этом сообщает Ahaber.

Отмечается, что его допросили и доставили в суд, где вынесли обвинительный приговор по статье «Соучастие в умышленном убийстве».

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Службы безопасности Турции арестовали бывшего полицейского по подозрению в причастности к убийству российского посла.

Карлов был убит террористом 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

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