СМИ: Суд в Турции арестовал организатора выставки, на которой убили посла Карлова

Турецкий суд принял решение арестовать организатора выставки, на которой убили посла России Андрея Карлова, — Мустафу Тимура Озкана.

Об этом сообщает Ahaber.

Отмечается, что его допросили и доставили в суд, где вынесли обвинительный приговор по статье «Соучастие в умышленном убийстве».

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Службы безопасности Турции арестовали бывшего полицейского по подозрению в причастности к убийству российского посла.

Карлов был убит террористом 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.