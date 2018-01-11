СМИ: В Турции арестован подозреваемый в причастности к убийству российского посла Карлова

Правоохранительные органы Турции арестовали ещё одного подозреваемого в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

По её информации, подозреваемый с инициалами В.К.А. играл «ключевую роль» в организации убийства дипломата.

Сообщается, что ранее он был арестован за членство в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Следствие установило, что он использовал программу для мобильных устройств ByLock, шифрующую переписку. Это же приложение, по версии властей, использовали путчисты при попытке переворота в июле 2016 года.

В конце декабря суд арестовал организатора выставки, на которой убили Карлова.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.