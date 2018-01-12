Канада ужесточила санкции против Северной Кореи
Канада ужесточила санкционный режим в отношении КНДР.
Об этом сообщили в канадском МИД.
Как отмечается, в частности, вводится запрет на поставки и передачу Пхеньяну транспортных судов, самолётов и запчастей к ним, а также промышленного оборудования.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о способности КНДР противостоять международным санкциям в течение десятков лет.
Политолог Иван Аркатов отметил в беседе с ФАН, что ужесточение санкций в отношении КНДР — малопродуктивный шаг.
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