Канада ужесточила санкции против Северной Кореи

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Канада ужесточила санкционный режим в отношении КНДР.

Об этом сообщили в канадском МИД.

Как отмечается, в частности, вводится запрет на поставки и передачу Пхеньяну транспортных судов, самолётов и запчастей к ним, а также промышленного оборудования.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о способности КНДР противостоять международным санкциям в течение десятков лет.

Политолог Иван Аркатов отметил в беседе с ФАН, что ужесточение санкций в отношении КНДР — малопродуктивный шаг.

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