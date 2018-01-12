США и ещё 16 стран будут перехватывать нарушающие санкции по КНДР суда

Семнадцать стран во главе с США обязались перехватывать суда и грузы, нарушающие эмбарго против Северной Кореи.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Как уточняется, под заявлением подписались США, Южная Корея, Япония, Великобритания, Германия, Австралия, Аргентина, Канада, Дания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша и Сингапур.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон надеется, что ООН составит список судов, нарушающих санкции по КНДР, для введения запрета на их заход в порты третьих стран.