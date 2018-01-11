В Госдепе выразили надежду, что ООН составит список нарушающих санкции по КНДР судов

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Вашингтон надеется, что ООН составит список судов, нарушающих санкции по КНДР, для введения запрета на их заход в порты третьих стран. Об этом заявил директор Госдепа по политическому планированию Брайан Хук.

«Нам нужно делать больше в отношении тех судов, которые вовлечены в незаконную деятельность, в соответствии с резолюциями СБ ООН. Мы надеемся, что ООН сможет перечислить некоторые из судов для запрета на остановку в портах», — заявил он.

По словам Хука, подобные меры продемонстрируют «всю серьёзность».

Ранее Хук заявил, что санкции в отношении КНДР работают и заставят руководство страны «изменить поведение и сесть за стол переговоров».

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