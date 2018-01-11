Госдеп: США призывают Россию оказать влияние на Асада

Вашингтон призывает Москву помочь урегулировать ситуацию в Сирии, надавив на президента страны Башара Асада. Об этом в ходе слушаний в сенате заявил и. о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

«Мы и наши союзники многократно предлагали России путь к политической трансформации Сирии, к политическому решению. Сегодня мы вновь призываем Россию оказывать давление на режим (Сирии. — RT) для серьёзной работы над политическим разрешением конфликта», — приводит его слова РИА Новости.

Также он отметил «большое влияние» России на сирийский режим.

«У России большое влияние на сирийский режим. Если она (Россия. — RT) хочет продемонстрировать свою репутацию ООН, не говоря о США, у неё есть все возможности сделать это в Швейцарии в последующие дни и недели», — пояснил Саттерфилд.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с главой Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии.