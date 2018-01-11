В Госдепе заявили о продолжении борьбы США и коалиции с ИГ в Сирии

США и коалиция продолжат бороться с террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд в ходе слушаний в сенате.

«В то время как Россия объявила, что борьба с ИГ в Сирии закончилась, США и партнёры по коалиции не считают, что это конец усилий. США привержены полной победе над ИГ, «Аль-Каидой»** и другими террористическими организациями в Сирии», — цитирует его РИА Новости.

При этом Саттерфилд отметил, что США не работают и не будут работать с режимом президента Сирии Башара Асада.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Россия может считать, что выполнила свою задачу в Сирии, однако миссия США в стране ещё не завершена.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.