Коалиция заявила об участии в подготовке сил безопасности Ирака и сирийской оппозиции

Представители международной коалиции во главе с США будут принимать участие в подготовке сил безопасности Ирака и сирийской оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление коалиции.

«Коалиция будет развивать программы подготовки, которую на данный момент уже получили свыше 126,5 тыс. иракцев и более 12,5 тыс. сирийцев», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что боевики террористической организации «Исламское государство»* всё ещё представляют угрозу безопасности региона.

Также в коалиции призывают к оказанию помощи народам Сирии и Ирака.

«Мы призываем правительства разных стран и неправительственные организации ответить на призыв иракского и сирийского народа и создать условия для того, чтобы предотвратить возвращение экстремистов», — говорится в тексте заявления.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские силы должны покинуть территорию Сирии после полной ликвидации террористов в стране.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.