Главы Генштабов ВС России и США обсудили ситуацию в Сирии

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с главой Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России, передаёт РИА Новости.

«Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки генералом Данфордом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также ряд других вопросов, которые представляют взаимный интерес.

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