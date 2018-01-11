Тиллерсон проведёт министерскую встречу по КНДР в Канаде

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Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон проведёт в канадском Ванкувере министерскую встречу по КНДР. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Как отмечается, организованная Соединёнными Штатами и Канадой встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран будет посвящена безопасности на Корейском полуострове.

«На встрече соберутся нации со всего мира, чтобы продемонстрировать международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи. Обсуждения будут сконцентрированы вокруг продвижения и усиления дипломатических усилий для безопасности и денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на встрече также будет присутствовать глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

Ранее Тиллерсон заявил, что власти Северной Кореи должны приложить усилия, чтобы вернуться за стол переговоров.

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