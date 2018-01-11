Пожарные возобновили тушение загоревшегося нефтяного танкера у побережья Китая

Короткая ссылка
Сотрудники пожарной охраны возобновили попытки ликвидации возгорания на иранском нефтяном танкере у побережья Китая. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что, в случае если танкер затонет, это может стать причиной экологической катастрофы. В сообщении говорится, что танкер Sanchi перевозил около 1 млн баррелей нефти.

10 января Министерство транспорта КНР сообщило, что на иранском нефтяном танкере произошёл взрыв.

Ранее стало известно, что иранский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая.

В результате произошедшего начался пожар, 32 человека пропали без вести.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119