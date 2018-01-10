Эксперт рассказал об «антииранской» политике США

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов прокомментировал RT заявление МИД России о том, что возможный срыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе из-за США плохо скажется на ядерном нераспространении.

«Трамп никогда не скрывал своей антииранской направленности — и до прихода на президентский пост. Он упоминал, что прежние соглашения, принятые при Обаме, будут подвергаться ревизии. Это и курс США на явное возвращение к более союзническим отношениям с Израилем. Учитывая остроту отношений между Ираном и Израилем, Трамп уже продемонстрировал два серьёзных антииранских вектора», — отметил Балмасов.

По словам эксперта, США не смогли вовремя решить проблему Северной Кореи, поэтому используют Иран для демонстрации своих амбиций.

«Американская элита была чрезмерно увлечена битьём слабых (Хусейна, Милошевича), участием в операции против Каддафи, а при этом они просмотрели, что на Корейском полуострове вырос реальный ядерный режим и отнюдь не дружелюбный. Теперь нужно демонстрировать традиционную американскую политику супердержавы. На Северную Корею нападать чревато, а Иран — страна, на которой можно «оторваться» и показать сильную линию», — заключил Балмасов.

Ранее стало известно, что главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили выполнение СВПД по иранской ядерной программе в свете продолжающейся неконструктивной линии США.

4 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США используют ситуацию в Иране для подрыва ядерной сделки.