СМИ: Сирийские военные вернули контроль над авиабазой в провинции Идлиб

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Сирийские правительственные войска сумели восстановить контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

«Сирийская армия установила контроль над аэродромом Абу-Духур в провинции Идлиб», — сказал источник.

По его словам, сначала подразделения сирийских сил заняли фортификационные сооружения с восточной стороны аэродрома, а затем вошли на территорию авиабазы.

Ранее главы Генштабов ВС России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили ситуацию в Сирии.

Также ФАН передавало, что эксперты прокомментировали использование террористами беспилотников в Сирии.

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