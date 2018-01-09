Эксперты прокомментировали использование террористами беспилотников в Сирии

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал использование боевиками беспилотников в Сирии, передаёт ФАН.

«Можно в какой-то степени говорить о новой тактике террористов. И чем меньше у них будет оставаться реальной подконтрольной территории, тем отчаяннее будет их сопротивление и тем изощрённее и изобретательнее будет их тактика», — заявил Родионов.

По его оценке, подобных инцидентов будет ещё немало, и к ним нужно спокойно готовиться.

Инженер-разработчик беспилотной авиатехники Илья Липин также рассказал kp.ru о беспилотниках.

«Летать они (беспилотники. — RT) действительно могут и на 100, и на 200 км. По данным GPS беспилотник достигает нужной точки и выполняет запрограммированное действие, например сброс груза», — отметил эксперт.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.