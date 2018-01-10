В Турции 2018 год объявлен Годом Трои

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В турецком городе Чанаккале и древнем городе Трое на северо-западе страны прошли праздничные мероприятия по случаю объявления властями Турции Года Трои. Об этом сообщает РИА Новости.

«Троя — это источник вдохновения для целых цивилизаций, мать мифологии, центр встречи и борьбы Востока и Запада, она обладает уникальным наследием. Мы хотим не просто сохранить эти древние камни, доставшиеся нам в наследие, но и превратить это место в мировой музейный и туристический центр», — сказал губернатор Чанаккале Орхан Тавлы.

Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш отметил, что в Трое будет создана особая туристическая зона.

«В рамках Года Трои мы будем устраивать в Турции и по всему миру концерты симфонической музыки, театральные постановки о Трое. Примем участие в десятках выставок, где главной темой будет Троя. Университеты будут проводить исследования. Будут сняты тематические короткометражные фильмы», — подчеркнул турецкий министр.

В 2018 году отмечается 20-я годовщина включения Трои в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как древняя Троя погибла в XIX веке — в материале RT.

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