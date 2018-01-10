Полиция сняла оцепление с посольства США в Копенгагене
Полиция после осмотра подозрительного предмета возле посольства США в Копенгагене заявила, что снимает оцепление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы снимаем оцепление близ посольства США. Взрывотехники осмотрели пакет, после чего можно констатировать, что он не содержит ничего подозрительного», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в столице Дании полиция проверяет территорию вокруг посольства США после обнаружения подозрительного предмета.
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