Полиция сняла оцепление с посольства США в Копенгагене

Полиция после осмотра подозрительного предмета возле посольства США в Копенгагене заявила, что снимает оцепление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы снимаем оцепление близ посольства США. Взрывотехники осмотрели пакет, после чего можно констатировать, что он не содержит ничего подозрительного», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в столице Дании полиция проверяет территорию вокруг посольства США после обнаружения подозрительного предмета.