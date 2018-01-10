Полиция проверяет подозрительный предмет у посольства США в Копенгагене

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В Копенгагене полиция проверяет территорию вокруг посольства США после обнаружения подозрительного предмета.

Об этом сообщается в Twitter полиции.

Как отмечается, также перекрыта часть улицы, на которой расположено посольство.

В дипмиссии США призвали обходить район стороной.

Ранее сообщалось, что в аэропорту в Германии пассажиры самолёта были эвакуированы из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.

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