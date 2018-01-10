Полиция проверяет подозрительный предмет у посольства США в Копенгагене

В Копенгагене полиция проверяет территорию вокруг посольства США после обнаружения подозрительного предмета.

Об этом сообщается в Twitter полиции.

Как отмечается, также перекрыта часть улицы, на которой расположено посольство.

В дипмиссии США призвали обходить район стороной.

The Copenhagen Police is investigatong a suspicious item near the Embassy. Please follow @KobenhavnPoliti for latest updates. We advise people to stay away from area near the Embassy. https://t.co/JjFzCHUe7H — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 10, 2018

Ранее сообщалось, что в аэропорту в Германии пассажиры самолёта были эвакуированы из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.