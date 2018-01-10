В Гондурасе активирована система действий в ЧС после мощного землетрясения

Система реагирования в чрезвычайных ситуациях введена в действие в Гондурасе после мощного землетрясения, сообщил президент страны Хуан Орландо Эрнандес.

«Мы активировали систему действий в чрезвычайных ситуациях. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — написал он в Twitter.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса в 02:51 по времени UTC (05:51 мск).

Эпицентр располагался в 201 км к северо-востоку от населённого пункта Барра-Патука. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.