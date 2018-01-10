На Сахалине освободили застрявшую из-за снега на дороге колонну автомобилистов

Спасатели освободили на Сахалине застрявшую из-за снега на дороге колонну из примерно 50 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Отмечается, что спасательная операция продолжалась всю ночь.

«Мощный циклон накануне блокировал около 50 автомобилей на нескольких участках дороги у села Фирсово Долинского района. Путь им преградили заносы снега высотой до 3 метров. Спасательная операция продолжалась всю минувшую ночь, сейчас колонна направляется в сторону Южно-Сахалинска», — указывается в заявлении.

Уточняется, что для того, чтобы добраться из Южно-Сахалинска до машин, попавших в снежную ловушку, потребовалось около 6 часов. При этом спасатели по дороге к колонне вызволяли и других застрявших автомобилистов.

«Около 15 автомобилей, которые ехали в северном направлении, благополучно добрались до Взморья и пережидают там непогоду. Вскоре начнём пропуск колонны примерно из 50 машин на юг. Но регулярное движение автотранспорта на участках Стародубское — Макаров и Арсентьевка — Ильинское по-прежнему закрыто. Работает снегоуборочная техника, при этом расчищенные дороги в считанные минуты вновь заметает», — приводит пресс-служба слова начальника сахалинского МЧС Дениса Ильинова.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС в связи со сложной погодной обстановкой.