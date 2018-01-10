В Швейцарии эвакуировали около 13 тысяч туристов с горнолыжного курорта
Швейцарские власти эвакуировали порядка 13 тысяч человек с туристической базы на горнолыжном курорте.
Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что причиной эвакуации стал риск схода снежной лавины.
Authorities are using helicopters to evacuate 13,000 tourists stranded at a Swiss ski resort on the base of the Matterhorn amid an avalanche risk. https://t.co/TY4834oFdrpic.twitter.com/lho1gr8TxE— ABC News (@ABC) 9 января 2018 г.
Для того чтобы вывезти всех людей, местным властям пришлось прибегнуть к помощи авиации.
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