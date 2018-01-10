В Швейцарии эвакуировали около 13 тысяч туристов с горнолыжного курорта

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Швейцарские власти эвакуировали порядка 13 тысяч человек с туристической базы на горнолыжном курорте.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что причиной эвакуации стал риск схода снежной лавины. 

Для того чтобы вывезти всех людей, местным властям пришлось прибегнуть к помощи авиации.

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