СМИ: Число погибших при обстреле Дамаска возросло до пяти

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В результате обстрела Дамаска террористами погибли пять человек, более 30 мирных граждан получили ранения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в полиции города.

«Боевики в квартале Джобаре запустили более 30 ракет по кварталам Баб-Тума и Кассаа. Количество жертв возросло до пяти, более 30 человек ранены», — заявил источник.

Ранее сообщалось о двух погибших и 14 пострадавших. 

4 января ФАН передавало, что Россия и Турция заявили о 18 случаях нарушения режима перемирия в Сирии за сутки.

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