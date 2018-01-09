СМИ: Число погибших при обстреле Дамаска возросло до пяти

В результате обстрела Дамаска террористами погибли пять человек, более 30 мирных граждан получили ранения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в полиции города.

«Боевики в квартале Джобаре запустили более 30 ракет по кварталам Баб-Тума и Кассаа. Количество жертв возросло до пяти, более 30 человек ранены», — заявил источник.

Ранее сообщалось о двух погибших и 14 пострадавших.

4 января ФАН передавало, что Россия и Турция заявили о 18 случаях нарушения режима перемирия в Сирии за сутки.