Нетаньяху обвинил Иран в намерении отправить в Сирию 100 тысяч наёмников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Ирана в намерении отправить в Сирию 100 тыс. наёмников в рамках «иранских планов завоевания и колонизации» этой страны.

«В рамках иранских планов завоевания и колонизации Сирии они хотят привезти туда 100 тыс. шиитов, шиитских бойцов, импортируемых Ираном, — неиранцев, но под иранским командованием», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

При этом глава правительства отметил, что «если Иран добьётся этой цели», то это «заново разожжёт тот же конфликт».

«Мы преисполнены абсолютной решимости не дать Ирану создать… военную базу в Сирии и подтверждаем свои слова действиями. Для вас это тоже опасно, поскольку завоевание Ираном Ближнего Востока в конечном счёте отразится на всех ваших интересах», — сказал Нетаньяху, обращаясь к послам стран НАТО.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Израиль договорились о плане сдерживания влияния Ирана на Ближнем Востоке.