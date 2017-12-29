СМИ: США и Израиль договорились о плане сдерживания Ирана
Отмечается, что входе встречи, которая прошла в Белом доме с участием представителей Тель-Авива и Вашингтона, были достигнуты договорённости по сдерживанию влияния Тегерана в регионе.
По данным телеканала, итогом переговоров, в частности, стало решение о создании четырёх совместных рабочих групп, задача которых будет заключаться в разработке политики по ограничению влияния Ирана на ситуацию в Сирии.
Другим аспектом деятельности рабочих групп может стать изучение вопросов взаимодействия страны с такими движениями как «Хезболла» и ХАМАС и разработка мер по снижению его интенсивности.
Как сообщается, высокопоставленные израильские чиновники подтвердили телеканалу информацию о встрече и принятии соответствующих решений.
В октябре сообщалось, что Вашингтон намерен противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана, для этого в регионе будет возобновлено взаимодействие с рядом государств.