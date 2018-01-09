Россия заявила о семи нарушениях перемирия в Сирии

Министерство обороны России заявило о семи случаях нарушения перемирия в сирийских зонах деэскалации, передаёт ФАН.

Как рассказали представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Хомс (1), Латакия (2) и Алеппо (4).

Турецкая мониторинговая группа сообщила о случаях стрельбы в провинциях Дамаск и Идлиб.

Большинство нарушений в зонах деэскалации связаны с деятельностью боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее сообщалось, что обстановка в зонах деэскалации в Сирии остаётся в целом стабильной.

Также сообщалось, что главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.