Россия заявила о семи нарушениях перемирия в Сирии

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Министерство обороны России заявило о семи случаях нарушения перемирия в сирийских зонах деэскалации, передаёт ФАН.

Как рассказали представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки режим прекращения боевых действий нарушался в провинциях Хомс (1), Латакия (2) и Алеппо (4).

Турецкая мониторинговая группа сообщила о случаях стрельбы в провинциях Дамаск и Идлиб.

Большинство нарушений в зонах деэскалации связаны с деятельностью боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее сообщалось, что обстановка в зонах деэскалации в Сирии остаётся в целом стабильной.

Также сообщалось, что главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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