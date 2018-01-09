Посол России прокомментировал заявление США о «российском вмешательстве» в выборы в Мексике

Посол России в Мексике Эдуард Малаян назвал глупостью слухи о «вмешательстве» России в предстоящие в латиноамериканской стране выборы.

«У России абсолютно нет никаких намерений, да и просто резона для этого, это глупость, кому-то нужно эту тему поддерживать на плаву — вот и стараются её поддерживать. Лучше бы подумали (США. — RT) о своих действиях в этой стране», — цитирует Малаяна РИА Новости.

Он отметил, что в Мексике не сомневаются, что эти слухи являются «плодом чьих-то измышлений».

Ранее в МИД прокомментировали заявление США о «вмешательстве» России в выборы в Мексике.

8 января помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал о существовании признаков «вмешательства» России в президентские выборы в Мексике.