В Совфеде увидели след США в попытке террористов атаковать российские объекты в Сирии

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал попытку боевиков атаковать с помощью дронов российские военные объекты в Сирии.

По словам сенатора, подобную спланированную атаку невозможно было осуществить без спецслужб, поскольку это и комплектующие, и решение технических вопросов, передаёт РИА Новости.

«В Сирии их просто так достать нельзя, это работа спецслужб, которые координируются США», — отметил он.

Клинцевич также подчеркнул, что возмущён цинизмом, с которым действуют западные спецслужбы.

«По одной линии спецслужбы США передают нам информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, и тут же другая рука готовит других людей (для совершения нападения. — RT), обучает, вооружает», — сказал законодатель.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России предотвратило атаки террористов с применением дронов в Сирии.