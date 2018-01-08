Совет ЕС может в феврале обсудить решение Еврокомиссии по санкциям против Польши

Первое обсуждение Советом ЕС решения Еврокомиссии о запуске механизма применения санкций против Польши может состояться в феврале. Об этом рассказал постпред Болгарии при ЕС Димитер Цанчев.

«Первое обсуждение может состояться в феврале на заседании Совета ЕС по общим делам», — цитирует РИА Новости дипломата. Болгария с 1 января 2018 года председательствует в Совете Европейского союза. Ранее стало известно, что Польша намерена провести серию переговоров со странами — членами ЕС в связи с решением запустить механизм применения санкций. 20 декабря Европейская комиссия запустила механизм применения санкций в отношении Польши. Подробнее — в материале RT.