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Совет ЕС может в феврале обсудить решение Еврокомиссии по санкциям против Польши

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Первое обсуждение Советом ЕС решения Еврокомиссии о запуске механизма применения санкций против Польши может состояться в феврале. Об этом рассказал постпред Болгарии при ЕС Димитер Цанчев.

«Первое обсуждение может состояться в феврале на заседании Совета ЕС по общим делам», — цитирует РИА Новости дипломата.

Болгария с 1 января 2018 года председательствует в Совете Европейского союза.

Ранее стало известно, что Польша намерена провести серию переговоров со странами — членами ЕС в связи с решением запустить механизм применения санкций. 

20 декабря Европейская комиссия запустила механизм применения санкций в отношении Польши.

Подробнее — в материале RT.

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