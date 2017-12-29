Польша планирует активизировать переговоры с ЕС по санкциям

Польское правительство планирует в течение следующих трёх месяцев провести серию переговоров со странами — членами Европейского союза в связи с решением запустить механизм применения санкций ЕС.

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Отмечается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен провести переговоры с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером 9 января по данному вопросу. 20 декабря Европейская комиссия запустила механизм применения санкций ЕС в отношении Польши. Подробнее — в материале RT.