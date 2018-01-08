В Венесуэле в ДТП с участием автобуса погибли семь человек

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Авария с участием пассажирского автобуса и внедорожника произошла на автомагистрале в Венесуэле, погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает El Nacional.

Инцидент произошёл в штате Ансоатеги, после столкновения оба транспортных средства загорелись.

По последним данным, погибли семь человек, ещё порядка 40 получили ранения.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее семь человек погибли при падении микроавтобуса в ущелье в Индии.

Кроме того, портал New Inform сообщал, что иномарка сбила ребёнка и коляску с новорождённым в Рязани.

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