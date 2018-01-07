Семь человек погибли при падении микроавтобуса в ущелье в Индии

Микроавтобус с людьми упал в ущелье на севере индийского штата Джамму и Кашмир.

Об этом сообщает The Tribune India со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в результате происшествия семь человек погибли и 24 получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным издания, водитель транспортного средства потерял управление.

Ранее в Джамму и Кашмир шесть человек погибли и 12 пострадали при падении в ущелье микроавтобуса, который обслуживал свадьбу.