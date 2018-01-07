Семь человек погибли при падении микроавтобуса в ущелье в Индии
Микроавтобус с людьми упал в ущелье на севере индийского штата Джамму и Кашмир.
Об этом сообщает The Tribune India со ссылкой на полицию.
Отмечается, что в результате происшествия семь человек погибли и 24 получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.
По данным издания, водитель транспортного средства потерял управление.
Ранее в Джамму и Кашмир шесть человек погибли и 12 пострадали при падении в ущелье микроавтобуса, который обслуживал свадьбу.
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