СМИ сообщили о 30 погибших в Идлибе

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RT
В результате взрывов в сирийском Идлибе погибли не менее 30 человек, ещё 70 получили ранения. По данным СМИ, в городе произошло четыре взрыва.
СМИ сообщили о 30 погибших в Идлибе
  • Идлиб, Сирия
  • Reuters

Об этом информирует Anadolu.

Ранее сообщалось, что в Идлибе произошёл взрыв в заминированном автомобиле, в результате которого погибли не менее 18 человек.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне деэскалации в Идлибе самая сложная на территории Сирии из-за действий находящихся там боевиков.

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