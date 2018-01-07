СМИ сообщили о 30 погибших в Идлибе

В результате взрывов в сирийском Идлибе погибли не менее 30 человек, ещё 70 получили ранения. По данным СМИ, в городе произошло четыре взрыва.

Об этом информирует Anadolu.

Ранее сообщалось, что в Идлибе произошёл взрыв в заминированном автомобиле, в результате которого погибли не менее 18 человек.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне деэскалации в Идлибе самая сложная на территории Сирии из-за действий находящихся там боевиков.