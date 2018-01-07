СМИ сообщили о мощном взрыве в Идлибе

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В сирийском Идлибе взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.

Об этом сообщает Sky News Arabiya.

По данным местных наблюдателей, в результате взрыва погибли не менее 18 человек.

Отмечается, что взрыв произошёл рядом со штабом так называемой кавказской группировки.

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в зоне деэскалации в Идлибе самая сложная на территории Сирии из-за действий находящихся там боевиков.

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