Военный эксперт прокомментировал опровержение существования «грузинского легиона»

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко прокомментировал заявление командования 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) об отсутствии подразделения под названием «грузинский легион» в её составе.

По его словам, Украина поощряет приток в зону вооружённого конфликта в Донбассе иностранных наёмников.

«Это показатель наличия наёмников в рядах ВСУ в зоне АТО. Практика использования иностранных военнослужащих, или наёмников, — широко распространённая ситуация на Украине. Она должна стать предметом тщательного международного и журналистского расследования, — отмечает он. — В конфликте, который является гражданской войной, воюют иностранцы, наёмники, которые так же безжалостны к местному населению, как и украинские солдаты».

По его словам, несмотря на опровержение ВСУ, Украине не удастся избежать ответственности.

«Ситуация уже стала достоянием мировых информационных агентств. Что бы Украина ни делала, есть определённая ситуация, за которую Киеву придётся отвечать», — заявил Коротченко.

Ранее сообщалось, что воюющий в Донбассе «Грузинский национальный легион» вышел из состава бригады ВСУ. По словам участников формирования, такое решение было принято из-за незаконных приказов командира украинской части, в которую они входили. Также грузинские бойцы обвинили украинских командиров в том, что те отняли у них транспортные средства, личные вещи и переданные волонтёрами бронежилеты и каски. После этого в ВСУ заявили, что в составе армии Украины никогда не существовало отдельного подразделения с названием «Грузинский национальный легион».