В Совфеде прокомментировали слова главы МИД Германии о «неуважении» России к ЕС

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля, который заявил, что Россия, США и Китай не ценят Евросоюз.

По его словам, подобные заявления говорят о растущем недовольстве политикой Соединённых Штатов в Европейском союзе, пишет газета «Известия».

«Очень похоже, что в Евросоюзе, который во многом цементирует именно Германия, недовольство политикой США, признающей только свои интересы, уже выплёскивается через край», — отметил сенатор.

Клинцевич добавил, что Россия не допускала ни единого действия, которое можно было бы расценить как проявление неуважения к ЕС.

«Мы — страна, расположенная на двух континентах, и отношения с Европой для нас поистине бесценны. Жаль, что мы не всегда получаем ответные импульсы», — подчеркнул он.

Ранее Габриэль заявил, что США, Россия и Китай «совершенно не ценят» Евросоюз.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что изменение курса Европейского союза в отношении России в обозримом будущем представляется возможным.

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