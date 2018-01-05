Генсек ООН выразил надежду на денуклеаризацию Корейского полуострова
Об этом сообщает заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
«Генеральный секретарь нацелен на то, чтобы все резолюции Совета Безопасности ООН по денуклеаризации Корейского полуострова выполнялись. В этом контексте он надеется, что последнее развитие проложит путь для выполнения данных резолюций через дипломатические инициативы», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что надежды Гутерреша связаны с информацией о том, что Южная Корея и США договорились не проводить военные учения в регионе во время Олимпиады.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, что Вашингтон и Сеул решили отказаться военных учений в районе Корейского полуострова в период Олимпийских игр.