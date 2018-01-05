Генсек ООН выразил надежду на денуклеаризацию Корейского полуострова

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что последние события вокруг Корейского полуострова приведут к его денуклеаризации.

Об этом сообщает заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. 

«Генеральный секретарь нацелен на то, чтобы все резолюции Совета Безопасности ООН по денуклеаризации Корейского полуострова выполнялись. В этом контексте он надеется, что последнее развитие проложит путь для выполнения данных резолюций через дипломатические инициативы», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что надежды Гутерреша связаны с информацией о том, что Южная Корея и США договорились не проводить военные учения в регионе во время Олимпиады.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, что Вашингтон и Сеул решили отказаться военных учений в районе Корейского полуострова в период Олимпийских игр.

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