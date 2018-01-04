Пентагон подтвердил намерение отложить совместные военные учения с Южной Кореей

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил, что США и Южная Корея договорились не проводить военные учения в районе Корейского полуострова в период Олимпийских игр.

Об этом информирует издание Defense News.

«Это обычное предотвращение конфликтов. Я бы не стал придавать этому (действиям КНДР. — RT) слишком большого значения, потому что мы не знаем, действительно ли это оливковая ветвь (мира) или нет», — отметил министр.

По его словам, стороны «должны быть открыты ко всему, что даёт возможность для дипломатического решения».

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились не проводить военные учения в период Олимпиады в Пхёнчхане.

Мэттис заявлял, что американская сторона не намерена приостанавливать совместные учения с Южной Кореей из-за проведения соревнований.

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