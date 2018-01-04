Трамп призвал к внедрению системы идентификации личности во время выборов

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter призвал к внедрению системы идентификации личности в ходе голосования.

«Многие, в основном представители демократических штатов, отказались передать информацию о выборах 2016 года Комиссии по расследованию нарушений. Они изо всех сил боролись, чтобы Комиссия не обнаружила их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Это жульническая система, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности», — написал Трамп.

Many mostly Democrat States refused to hand over data from the 2016 Election to the Commission On Voter Fraud. They fought hard that the Commission not see their records or methods because they know that many people are voting illegally. System is rigged, must go to Voter I.D. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2018 г.

Он также отметил, что в США во многих случаях предъявление удостоверения личности — необходимая процедура, но не в тот момент, когда граждане страны принимают решение о том, кто будет руководить государством.

Ранее Трамп поручил Министерству внутренней безопасности расследовать возможные фальсификации на президентских выборах.