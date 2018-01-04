Трамп призвал к внедрению системы идентификации личности во время выборов

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter призвал к внедрению системы идентификации личности в ходе голосования.

«Многие, в основном представители демократических штатов, отказались передать информацию о выборах 2016 года Комиссии по расследованию нарушений. Они изо всех сил боролись, чтобы Комиссия не обнаружила их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Это жульническая система, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности», — написал Трамп.

Он также отметил, что в США во многих случаях предъявление удостоверения личности — необходимая процедура, но не в тот момент, когда граждане страны принимают решение о том, кто будет руководить государством.

Ранее Трамп поручил Министерству внутренней безопасности расследовать возможные фальсификации на президентских выборах.

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