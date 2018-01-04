Трамп поручил МВБ расследовать возможные фальсификации на президентских выборах

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп поручил Министерству внутренней безопасности (МВБ) расследовать возможные фальсификации на президентских выборах.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Вместе с этим он подписал исполнительный указ о роспуске Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США, сформированной в мае 2017 года для борьбы с различными махинациями на выборах федерального уровня.

«Несмотря на значительные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честным выборам основную информацию, необходимую для этого расследования. Я не хочу участвовать в бесконечных судебных битвах за счёт налогоплательщиков. Сегодня я подписал распоряжение о роспуске Комиссии и попросил Министерство внутренней безопасности рассмотреть эти вопросы и определиться с дальнейшими действиями», — указывается в его заявлении.

Ранее Трамп заявил, что расследование «российского вмешательства» в американскую президентскую кампанию в 2016 году выставляет Соединённые Штаты в неприглядном свете.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Выборы в США США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119