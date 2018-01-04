В Аргентине депутатов заставили с помощью отпечатка пальца отмечаться на работе

Короткая ссылка
В парламенте Аргентины ввели биометрическую систему контроля посещаемости. Теперь депутаты и сотрудники аппарата должны с помощью отпечатка пальца отмечаться на работе.

Об этом сообщает La Nacion.

По информации издания, люди обязаны отмечаться при входе в здание и при выходе. По этим данным вычисляются «прогульщики».

Нововведение уже дало результаты: система выявила 190 человек, которые не приходили на работу без уважительной причины в течение двух месяцев. В итоге 160 нарушителей уже решено уволить, ещё 30 подали в отставку.

Отмечается, что также было выявлено ещё 700 нарушений, а на заседаниях стали регулярно появляться люди, которых ранее не очень часто видели на работе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Латинская Америка
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119