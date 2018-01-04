Мэр Нью-Йорка заявил о закрытии всех школ 4 января из-за снежного бурана

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что все школы города будут закрыты 4 января из-за снежного бурана.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, в четверг, 4 января, из-за снежного бурана», — написал он.

.@NYCSchools will be closed tomorrow, Thursday, January 4th, due to the snowstorm. — Bill de Blasio (@NYCMayor) 3 января 2018 г.

Ранее градоначальник призвал жителей города не выходить на улицу на время установившихся холодов, посоветовав гражданам «проведать соседей и впустить питомцев в дом».