Мэр Нью-Йорка заявил о закрытии всех школ 4 января из-за снежного бурана

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Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что все школы города будут закрыты 4 января из-за снежного бурана.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, в четверг, 4 января, из-за снежного бурана», — написал он.

Ранее градоначальник призвал жителей города не выходить на улицу на время установившихся холодов, посоветовав гражданам «проведать соседей и впустить питомцев в дом».

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