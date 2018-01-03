Путин провёл телефонный разговор с премьером Индии

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе индийской стороны, Путин и Моди обсудили развитие отношений Москвы и Нью-Дели, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» писала, что Россия может заняться поставками плазменных двигателей для космических аппаратов в Индию.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119