Путин провёл телефонный разговор с премьером Индии

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе индийской стороны, Путин и Моди обсудили развитие отношений Москвы и Нью-Дели, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» писала, что Россия может заняться поставками плазменных двигателей для космических аппаратов в Индию.