Президент и премьер Индии поздравили Путина с Новым годом

Президент и премьер-министр Индии Рам Натх Ковинд и Нарендра Моди поздравили российского лидера Владимира Путина с Новым годом и пожелали ему успеха на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Нью-Дели.

«Пользуясь возможностью, хочу пожелать Вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Также хотел бы передать мои личные наилучшие пожелания Вам к президентским выборам в Российской Федерации в марте 2018 года», — говорится в телеграмме Моди.

Ковинд выразил надежду, что российско-индийские отношения будут крепнуть, а также пожелал прогресса и процветания российскому народу.

Ранее сообщалось, что Путин направил новогодние телеграммы мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций.