Россия может заняться поставками двигателей для спутников в Индию

Россия может заняться поставками плазменных двигателей для космических аппаратов в Индию, сообщают «Известия».

Соответствующий конкурс проводит Спутниковый центр Индийской организации космических исследований. О подаче заявки на предконкурсной основе заявил генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва» (ИСС) Николай Тестоедов.

Головной компанией по продвижению проекта в Индии стало АО «Главкосмос». В число исполнителей помимо ИСС вошло ФГУП «ОКБ «Факел».

«В настоящий момент индийская сторона оценивает собранные заявки и в скором времени должна представить конкретный запрос на технико-коммерческое предложение по данной теме», — заявили в «Главкосмосе».

Со своей стороны, Тестоедов сказал, что речь идёт о производстве серии спутников связи и контракт будет предполагать серийную поставку и установку отечественных плазменных двигателей на индийские космические аппараты.

Комментария от ОКБ «Факел» пока не поступало. В Индийской организации космических исследований на запрос не ответили.

Ранее российский астроном Николай Лагин прокомментировал в беседе с ФАН обнаружение аналога Солнечной системы специалистами NASA.