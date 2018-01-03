СМИ: В Калифорнии отменили авиарейс из-за проникшей на борт крысы
Рейс авиакомпании Alaska Airlines был отменён из-за обнаруженной на борту крысы. Об этом сообщает CBS News.
Отмечается, что самолёт должен был вылететь из Окленда (штат Калифорния) в Портленд (штат Орегон).
Как уточняется, рейс отменили из-за того, что по трапу в салон пробежала крыса, а членам экипажа так и не удалось её обнаружить.
По данным телеканала, пассажирам были предоставлены билеты на другие рейсы до Портленда.
Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту задержали на два часа следовавший в Анкару рейс из-за того, что у одного из пассажиров было на одного кота больше, чем позволяют правила авиакомпании.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard