СМИ: В Калифорнии отменили авиарейс из-за проникшей на борт крысы

Короткая ссылка
Рейс авиакомпании Alaska Airlines был отменён из-за обнаруженной на борту крысы. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что самолёт должен был вылететь из Окленда (штат Калифорния) в Портленд (штат Орегон).

Как уточняется, рейс отменили из-за того, что по трапу в салон пробежала крыса, а членам экипажа так и не удалось её обнаружить.

По данным телеканала, пассажирам были предоставлены билеты на другие рейсы до Портленда.

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту задержали на два часа следовавший в Анкару рейс из-за того, что у одного из пассажиров было на одного кота больше, чем позволяют правила авиакомпании.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119