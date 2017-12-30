Львёнок сбежал из клетки в багажном отсеке самолёта, прибывшего из Грозного в Петербург

Львёнка, который сбежал из клетки в багажном отсеке самолёта, прибывшего из Грозного в Санкт-Петербург, обнаружили по прилёте в аэропорт Пулково.

Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

«При прибытии сегодня утром рейса из Грозного в Пулково в багажном отсеке обнаружили львёнка. Он сломал клетку, в которой его перевозили, и прогуливался по багажном отсеку», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время животное передано специалистам.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отметили, что львёнок будет находиться в карантинной комнате до окончания оформления и получения всех документов гражданами, которые перевозили животное.

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту задержали на два часа следовавший в Анкару рейс из-за того, что у одного из пассажиров было на одного кота больше, чем позволяют правила авиакомпании.