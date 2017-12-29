В аэропорту Киева задержали рейс из-за «лишнего» кота у пассажира

В киевском аэропорту задержали на два часа следовавший в Анкару рейс из-за того, что у одного из пассажиров было на одного кота больше, чем позволяют правила авиакомпании. Об этом сообщают украинские «Вести».

Отмечается, что в соответствии с правилами авиакомпании-перевозчика каждый человек может перевозить не более шести животных, а один из пассажиров сдал в багажное отделение семь котов.

В течение двух часов данный вопрос решался между пассажиром и представителями авиакомпании и полиции.

В результате самолёт всё же вылетел, при этом не сообщается, остался ли «лишний» кот на борту.

Ранее сообщалось, что руководство Пакистанских международных авиалиний было вынуждено задержать рейс из-за обнаружения в кабине самолёта кошки.